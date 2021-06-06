شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستمتع بالإجازة على الشواطئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، فرصة الحصول على فترة راحة لقضاء بعض الوقت فى الاستجمام على الشواطئ المصرية، ونشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال تواجده على أحد الشواطئ وعلق بعلم مصر وقلب.



صلاح



محمد صلاح

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز "PFA"، التشكيل المثالي في مسابقة البريميرليج بالموسم المنتهي 2020-2021، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدفاً.

ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي، رغم أدائه المميز ومساهمته في تأهل الريدز لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

وضم التشكيل المثالي 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الحائز على اللقب، ولاعبين من مانشستر يونايتد، ومثلهما من توتنهام هوتسبير، ومحمد صلاح من ليفربول.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - لوك شو (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - هاري كين (توتنهام هوتسبير).