شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر، الذى يقام بنظام best of 5 ، حيث يلتقى الفريقان أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيو الجارى.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام المباراة بين الفريقين فى السادسة مساءً بصالة برج العرب بالإسكندرية، وتشهد تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى تاريخ البطولات المصرية.

تطبيق الفيديو

وتٌعد مباراة اليوم هي الأولى التي يتم تطبيق تقنية الفيديو بها في الدورى المصرى، والتي جاءت فكرتها بعد توافر الأجهزة بصالتى برج العرب وصالة حسن مصطفى.

الفرق الصاعدة لنصف النهائي

وصعد للدور نصف النهائي فرق الأهلى و الزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة، على أن يلتقى الزمالك مع الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.

من جانبه، علق الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على قرار مجلس الادارة باستخدام تقنية الفيديو IRS خلال مواجهات نصف نهائي ونهائي دوري السوبر، وقال فى تصريحات للمركز الاعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، “تطبيق تقنية الفيديو خطوة جديدة نحو تطوير اللعبة في مصر وهو الهدف الأول دائمًا لمجلس الإدارة .