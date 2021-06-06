شكرا لقرائتكم خبر عن استجمام وجلسات علاجية وتفرغ عائلي..ماذا يفعل لاعبو الأهلي في فترة الراحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل لاعبو النادي الأهلي، فرصة الإجازة التي حصلوا عليها مؤخراً، كل على طريقته، حيث فضل بعض اللاعبين السفر والابتعاد عن أجواء الكرة بشكل عام، بينما تفرغ البعض لأسرتهن واهتم البعض الآخر بالجلسات العلاجية للتعافي سريعاً من الإصابة.

وكان موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 6 أيام عقب التعادل مع مصر للتأمين، في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الترجي يوم 19 يونيو الجاري بتونس في ذهاب نصف نهائي أفريقيا.

ونشر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، صورة له عبر انستجرام، خلال استجمامه بأحد الشواطئ مبتعداً عن أجواء الكرة والضغوطات، وفي الوقت نفسه ظهر أحمد رمضان بيكهام بصحبة زوجته في نزهة خاصة.

وفضل كل من، محمد مجدي قفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء، ومحمد هاني، الاستمرار في جلساتهم العلاجية للتعافي سريعاً من الإصابة التي لحقت بكل منهما عقب الفوز على نهضة بركان بهدفين نظيفين وحصد كأس السوبر الأفريقي.



بيكهام



محمد شريف



ياسر ابراهيم

بينما يؤدي رامي ربيعة تدريبات في الجيم؛ للحفاظ على لياقته البدنية وفورمة المباريات، بعد الحصول على فرصة مع الأهلي في الفترة الأخيرة وتألقه رفقة الفريق الأحمر.

وتأكد غياب محمد هاني عن مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري، في ظل عدم انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب قبل 3 أسابيع.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن هناك محاولات للحاق محمد هاني بمباراة العودة ضد الترجي التونسي، وإن كانت فرصه ضئيلة في اللحاق بالمباراة، في ظل حاجته بعض الوقت حتى يتعافى من الشد في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي بقطر.

وتحسنت حالة محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى، خلال الساعات الأخيرة بعد إصابته فى الكاحل واقترابه من العودة للتدريبات الجماعية مع الأهلى، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا .