شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس سيدات الطائرة بدون جمهور.. وعدد محدود لأسر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، عن عدم حضور جماهير فى نهائى كأس مصر للسيدات المحدد له غدا الاثنين بين الأهلى والصيد فى السادسة مساءا على صالة الشرقية للدخان.

وأشار غزلان، إلى تحديد عدد محدود من كل نادى من أسر اللاعبين للحضور فى ظل الحرص على التباعد الاجتماعى للحماية من فيروس كورونا، بينما يقام لقاء تحديد الميدالية البرونزية بين الزمالك مع سبورتنج فى الرابعة عصرا على نفس الصالة.

وتأهل فريق الأهلى بالفوز على سبورتنج 3 /0 يوم الجمعة الماضية ، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنقس النتيجة .

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصرى للطائرة مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.