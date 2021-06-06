شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع أعمال التطوير الشاملة بنادي الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، نادي الصحفيين بالبحر الأعظم بمحافظة الجيزة، رفقه محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس النادي، للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتطويرية.

شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها .

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ، وتتناسب مع لقاءات والاجتماعات بالنادي.

ووجه الوزير بتذليل كافة العقبات التي الأعمال الإنشائية والتطويرية ، وذلك بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية .

وأكد محمد شبانة، رئيس مجلس إدارة نادى الصحفيين وسكرتير عام النقابة، إن النادي يعاد تطويره بتكلفة تصل إلى عشرة مليون جنيه، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الرياضة والدولة المصرية علي حرصها الدائم علي متابعة خطوات الأعمال الإنشائية والاهتمام بشأن الصحفيين .