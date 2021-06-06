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الكاف يعلن تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لأجل غير مسمى

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أسامة المهدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، اليوم الأحد، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، لأسباب لوجستية تتعلق بفيروس كوفيد- 19 المستجد.

وأضاف الكاف، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: «بناءً على طلب CAF، وافقت اللجنة المحلية المنظمة في الكاميرون (LOC) على تأجيل قرعة توتال انرجيز كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2021 لأسباب لوجستية تتعلق بوباء Covid-19».

وكان من المقرر مبدئيًا إجراء سحب القرعة في 25 يونيو 2021، وسيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب.

وأوضح الكاف العمل مع شركائه، حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية بهدف جعل بطولة توتال انرجيز كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 حدثًا ناجحًا واحتفالًا كبيرًا بكرة القدم الإفريقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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