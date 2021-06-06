شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحدد 16 يوليو موعدا للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، يوم 16 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى طوكيو استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد، حيث ينطلق مشوار الفراعنة فى البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

على صعيد متصل، قرر شوقى غريب، إراحة طاهر محمد طاهر وعمر مرموش لاعبا المنتخب الأولمبى من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى المقرر لها 10 يونيو الجارى، على أن يعودا بعدها لتجهيزهما لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.

وانضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

واشتكى طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى، من آلام فى الأنكل، وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خضوع اللاعب لجلسات علاج مكثفة لمدة 5 أيام فى مقر النادى، بينما يعانى عمر مرموش من شد فى الخلفية وتم وضع برنامج تأهيلى له فى معسكر المنتخب بالسويس.

ويضم المعسكر حاليا 28 لاعبا جاهزون لودية جنوب افريقيا الأولى الخميس المقبل، هم فى حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.

فيما قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مباراتىّ المنتخب الأولمبى الوديتين أمام جنوب افريقيا سواء فى السويس أو القاهرة.