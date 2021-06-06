شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي أكا على رادار القطبين بعد أزمة ساسي وعروض ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الإيفواري سيرجي أكا، لاعب وسط فريق الجونة، في الحسابات الفنية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع فريق الجونة بالموسم الجاري، خاصة بعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي بالزمالك وتردد أنباء قوية عن رحيله إلى أحد الأندية القطرية، ووجود أكثر من عرض لأليو ديانج لاعب وسط الأهلي بعد تألقه مع الفريق الأحمر.

سيرجي أكا يتميز بالقوة البدنية والمهارة أيضاً وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيل رضا عبد العال مع فريق الجونة، ليشارك خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بالدوري والكأس صنع خلالهم هدفاً.

وبلغت القيمة التسويقية لصاحب الـ 26 عاماً حوالي، 350 ألف يورو أي حوالي 6 ملايين ونصف جنيهاً مصرياً، وهو ما يجعله صفقة مغرية وغير مكلفة للقطبين، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها بالدوري المصري منذ انضمامه إلى الجونة في يناير 2019.

وكان أكا قد بدأ مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسي التونسي في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادي الجونة.

وبعد تألقه مع الجونة، إنضم سيرجي أكا، لاعب وسط نادي الجونة، لتدريبات منتخب كوتديفوار استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا في إطار التحضير لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

واهتمت وسائل الإعلام الإيفوارية بانضمام أكا لمران منتخب الأفيال حيث أبرز موقع "أفريكا فوت يونايتد" وصول أكا إلى أبيدجان وخوضه المران الأول وسط كتيبة المدرب الفرنسي باتريس بوميل.