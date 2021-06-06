شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تركي بـ750 ألف دولار لضم بادجي مهاجم الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو النادي الأهلي، وصول عرض من أحد أندية الدوري التركي بقيمة 750 ألف دولار لضم السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق المُعار لنادي انقرة التركي على سبيل البيع النهائي.

ورفض مسئولو الأهلي عودة آليو بادجي بعد إنتهاء إعارته لنادي أنقرة وقرروا عرض اللاعب للبيع بشكل نهائي بعدما رفض الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني فكرة عودة المهاجم السنغالي.

وعلم ”الخليج 365” أن وكيل بادجي تحدث مع مسئولى الأهلي خلال الأيام الماضية وأكد لهم أن هناك عرض تركي سيصل النادي بشكل رسمي قيمته 750 ألف دولار.

وأوضح وكيل المهاجم السنغالي أن النادي التركي يرغب في شراء بادجي نهائياً وليس على سبيل الإعارة كما حدث في التجربة الأخيرة مع نادي أنقرة

ويترقب الأهلي وصول العرض التركي من أجل بيع بادجي نهائياً، خاصة أن الأهلي مازال يتحمّل نصف راتب المهاجم السنغالي خلال تواجده في أنقرة حالياً بناءً على الإتفاق الذي تم بين اللاعب والأهلي وأنقرة في يناير الماضي وهو ما يُرهق خزينة الأهلي.

وانتقل بادجي للأهلي في يناير 2020 قادماً من رابيد فيينا النساوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقبل مليوني دولار.

ولم ينجح بادجي في الأهلي لتتم إعارته في يناير 2021 لنادي أنقرة لمدة ستة أشهر قبل أن يُقرر مسئولو القلعة الحمراء بيع اللاعب نهائياً وعدم عودته لعدم حاجة الفريق لجهوده.