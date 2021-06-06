شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شوقى غريب أمل المصريين فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير المصرية أمال كبيرة على شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 ، والنجاح فى خطة مواجهة التحديات التى تقف أمام المنتخب فى المحفل الأولمبى.

كما يطمح غريب فى تحدى صعوبة مجموعة منتخب مصر الذى يقع بجانب الأرجنتين وإسبانيا وإستراليا، والجميع أيضًا رشح الأول والثاني للتأهل عن المجموعة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لكتية شوقي غريب في الأولمبياد.

غريب كشف مسبقا عن أن حلمه هو قيادة المنتخب الأولمبي للحصول على المركز الثالث في أولمبياد طوكيو، قائلا: "طالما نمتلك الطموح والإصرار سنصل لأبعد نقطة في الأولمبياد، لابد من متابعة كل الفرق المنافسة وطريقة لعبهم، أحلامي هي تحقيق إنجاز للكرة المصرية، والوصول على الأقل للمركز الثالث في الأولمبياد".

وقرر شوقى غريب غلق المعسكر بداية بعد أن كان المعسكر مفتوحا خلال الأيام الماضية، حيث يبدأ اللاعبون التركيز فى المرحلة المقبلة استعدادا لخوض ودية جنوب افريقيا الأولى حيث يرغب الجهاز الفنى فى تحقيق أقصى استفادة من المباراتين.

ويرصد السوم السابع لقطات لـ شوقى غريب فى الصور التالية: