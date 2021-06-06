شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: النحاس رفض عروضاً مغرية ومتمسكون ببقائه معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، تمسك إدارة النادي ببقاء عماد النحاس على رس الإدارة الفنية للفريق، وقال عادل في تصريحات خاصة: عماد النحاس منذ عمله في المقاولون تلاحقه الشائعات بخصوص عروض تدريبية سواء في أندية أو المنتخب، ولكنه تلقى الكثير من العروض بأضعاف المبلغ الذي يتقاضاه ولكنه متمسك بالنادي ونحن متمسكون به أيضاً.

أضاف: تعاقدنا مع عماد النحاس إلى مالا نهاية والتعاقد بالكلمة أقوى من التعاقد على الورق، وارتباطنا بالنحاس لا يحدده عقد.

وتولى عماد النحاس الإدارة الفنية للمقاولون العرب في أكتوبر 2018، ليحقق طفرة كبيرة في أداء ذئاب الجبل وينتشل الفريق من القاع حتى المركز الخامس بعد فترة من تراجع النتائج، قبل أن ينهى الموسم الماضي فى المركز الرابع بعد منافسة قوية على المركز الثالث، ورغم البداية المتعثرة للمقاولون العرب في الموسم الجاري بسبب إصابات كورونا التي ضربت قرابة 18 لاعباً بالفريق، إلا أن المقاولون استعاد توازنه مع بداية الدور الثاني.

وتولى النحاس إدارة المقاولون العرب فنياً في 88 مباراة، فاز في 34 مباراة، وتعادل في 25 مباراة أخرى، بينما تلقى الهزيمة في 29 لقاء، وحصد 127 نقطة مع ذئاب الجبل.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر المقاولون العرب بتأجيل مباراته أمام الأهلي بالجولة 26 من الدورى بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن تأجيل مباراة الأهلي كان قراراً موفقاً من الجبلاية، خاصة في ظل حالة الإجهاد العامة التي يعاني منها جميع فرق الدوري بسبب ضغط المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.