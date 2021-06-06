- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ناس جت وناس راحت.. ما الذى تغير فى الأهلى منذ إصابة كريم نيدفيد؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخيراً أسدل الستار على رحلة كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الأهلى، مع الإصابات بظهوره فى ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 ، وكان نيدفيد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مصر المقاصة فى الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وكان من المنتظر أن يعود بعد 3 أشهر من العلاج، قبل أن يمتد الغياب لأكثر من عامين بشكل مثل لغزاً لكل المتابعين لحالة اللاعب.
وتسببت تلك الغيابات فى أن يصبح نيدفيد أكثر لاعب غاب عن الأهلى خلال السنوات الأخيرة لفترة متتالية بسبب الإصابات، وهو ما قد يمنحه عن جدارة لقب عميد مصابى فريق الأهلى.
وإجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.
ويأمل الجهاز الفنى للأهلى أن يكون اللاعب تعافى فعلا من لغز الإصابات مع عودته مجددا إلى الظهور فى ودية مصر للتأمين، من أجل الاستفادة من جهوده خلال المرحلة المقبلة من الموسم، والتى تتميز بالصعوبة الشديدة نظرا للتحديات الكبيرة التى يخوضها المارد الأحمر سواء على الصعيد الافريقى بوصوله للدور نصف النهائى وانتظاره لمباراتين حاسمتان أمام الترجى التونسى أو على صعيد الدورى المحلى والمنافسة المشتعلة مع الزمالك على حسم اللقب.
وشهدت الفترة التى غاب فيها نيدفيد عن الأهلى الكثير من المتغيرات على مستوى الفريق الكروى أو الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الأحمر أو مجلس الإدارة والإنجازات التى حققها فريقه فى غيابه، ومع كل ذلك ابتعد عنها نيدفيد لظروف الإصابة اللعينة التى داهمته فترة طويلة .
وتعاقد الأهلى مع لاعبين بالجملة فى هذه الفترة مثل حمدى فتحى وأليو ديانج وقفشة ومحمود متولى ومحمود كهربا وعلى لطفى وأحمد رمضان بيكهام، وبدر بانون ورمضان صبحى وأليو بادجى وجيرالدو ومحمد محمود وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد.
وشهد فترة غياب نيدفيد رحيل أكثر من لاعب عن الأهلي، أبرزهم وليد أزارو وجيرالدو ورمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وأليو بادجي وأحمد علاء ومحمد نجيب وإسلام محارب وأحمد حمودي وميدو جابر وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وصالح جمعة وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وعمرو جمال وحسين السيد، ومنهم من جاء ورحل فى غيابه مثل جيردالدو وبادجي ورمضان صبحي وأحمد الشيخ.
وخرج لاعبون للإعارة وعادوا للأهلي في فترة إصابة نيدفيد، مثل صلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر، فيما تجددت إعارة أحمد ياسر ريان وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، وفي الموسم الحالي خرج للإعارة أكثر من لاعب جديد مثل محمد شكري وأحمد عبد القادر حمدي ومحمد فخري وشادي رضوان وعربي بدر وصالح نصر وفارس طارق.
بينما تعرض محمد محمود للإصابة بالصليبي مرتين واقترب من العودة للملاعب في غياب نيدفيد، وتعرض محمود متولي للإصابة بالصليبي وعاد للفريق الأحمر، وتعافى من الإصابات المختلفة وليد سليمان وناصر ماهر وسعد سمير ومروان محسن وجونيور أجايي.
وتعاقب على تدريب الأهلي أكثر من مدرب حيث أصيب نيدفيد في عهد الأوروجوياني مارتن لاسارتي وتولى المهمة محمد يوسف بشكل مؤقت قبل أن يأتي السويسري رينيه فايلر ليتولى القيادة الفنية، ويرحل في نهاية الموسم ويتولى بيتسو موسيماني المهمة بدلا منه ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وحقق الأهلي أكثر من بطولة منها الدوري المصري مرتين موسم 2018 / 2019 و2019 / 2020، ولقب السوبر المصري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة في النسخة الماضية ولقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي وبعد غياب 7 أعوام، وحقق الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه منذ 2006 والسوبر الافريقى لأول مرة منذ 7 سنوات.
وخلال هذه المدة حقق مجلس الإدارة العديد من الإنجازات منها افتتاح فرع النادي في الأقصر وتطوير أسوار أفرع النادي الثلاثة والحصول على استاد السلام بحق الانتفاع كما تم وضع حجر الأساس لستاد الاهلى بالتجمع الخامس، كما توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا وعاد مرة أخرى في غياب نيدفيد أيضا.