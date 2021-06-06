ناس جت وناس راحت.. ما الذى تغير فى الأهلى منذ إصابة كريم نيدفيد؟

القاهرة - سامية سيد - أخيراً أسدل الستار على رحلة كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الأهلى، مع الإصابات بظهوره فى ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 ، وكان نيدفيد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مصر المقاصة فى الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وكان من المنتظر أن يعود بعد 3 أشهر من العلاج، قبل أن يمتد الغياب لأكثر من عامين بشكل مثل لغزاً لكل المتابعين لحالة اللاعب.

وتسببت تلك الغيابات فى أن يصبح نيدفيد أكثر لاعب غاب عن الأهلى خلال السنوات الأخيرة لفترة متتالية بسبب الإصابات، وهو ما قد يمنحه عن جدارة لقب عميد مصابى فريق الأهلى.

وإجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.

ويأمل الجهاز الفنى للأهلى أن يكون اللاعب تعافى فعلا من لغز الإصابات مع عودته مجددا إلى الظهور فى ودية مصر للتأمين، من أجل الاستفادة من جهوده خلال المرحلة المقبلة من الموسم، والتى تتميز بالصعوبة الشديدة نظرا للتحديات الكبيرة التى يخوضها المارد الأحمر سواء على الصعيد الافريقى بوصوله للدور نصف النهائى وانتظاره لمباراتين حاسمتان أمام الترجى التونسى أو على صعيد الدورى المحلى والمنافسة المشتعلة مع الزمالك على حسم اللقب.

وشهدت الفترة التى غاب فيها نيدفيد عن الأهلى الكثير من المتغيرات على مستوى الفريق الكروى أو الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الأحمر أو مجلس الإدارة والإنجازات التى حققها فريقه فى غيابه، ومع كل ذلك ابتعد عنها نيدفيد لظروف الإصابة اللعينة التى داهمته فترة طويلة .

وتعاقد الأهلى مع لاعبين بالجملة فى هذه الفترة مثل حمدى فتحى وأليو ديانج وقفشة ومحمود متولى ومحمود كهربا وعلى لطفى وأحمد رمضان بيكهام، وبدر بانون ورمضان صبحى وأليو بادجى وجيرالدو ومحمد محمود وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد.