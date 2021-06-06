بالفيديو.. "بتطبل وانت موظف".. مشادة ساخنة بين رضا عبدالعال وشادي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشبت مشادة ساخنة على الهواء بين رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، وشادي محمد، قائد الأهلي السابق خلال برنامج "البريمو" الذي يتم إذاعته عبر قناة "تين" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأجرى شادي محمد مداخلة للاعتراض على تصريحات أدلى بها رضا عبدالعال في حلقة سابقة، حين انتقد تصريحات شادي محمد ووصفها بـ"التطبيل" للأهلي، كما قال: "شادي محمد الكابتن التاريخي للأهلي، أين دوره في النادي الأهلي؟".

وقال شادي محمد لرضا عبدالعال الذي كان متواجدا في الاستديو: "دفاعي عن الأهلي ليس بحثا عن منصب ولكن انتماء للنادي، مش مهم المنصب المهم تثبت على مبدأك واحترامك لناديك، استفدنا من النادي كثيرا ولا يجوز مهاجمته لمجرد أنني خارج النادي".

ليرد رضا عبدالعال: "قلت كله بيطبل، برنامج البريمو معمول للناس الغلابة، نعرف أنك أهلاوي، لكن حلقتك الأخيرة أغضبت قطاعا عريضا من الجماهير وخاصةً جماهير الزمالك، وده مينفعش في القناة هنا، عايز تقول الكلام ده قوله في قناة الأهلي".

ورد شادي محمد: "حضرتك موظف مثلي ولم أوقع معك عقود الانضمام للقناة، ليس من حقك توجيهي أنت مش صاحب قرار"، ولكن عبد العال اعترض قائلاً: "من حقي الاعتراض لأن كل الانتقادات عندي أنا، وأنا صاحب قرار".

وتابع رضا عبدالعال: "أنت فين بعد التطبيل ده كله من النادي الأهلي؟ لن تعمل طالما كان الكابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي"، ليرد شادي محمد غاضبا: "أنا حر مش عايز أشتغل، لو هنتكلم على يوتيوب أنا بجيب 3 أضعاف مشاهدات فيديوهاتك".