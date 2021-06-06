بسبب كورونا.. تأجيل قرعة أمم إفريقيا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ووفقا لبيان الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد، فإن اللجنة المحلية المنظمة في الكاميرون وافقت على تأجيل القرعة النهائية لأمم إفريقيا لأسباب لوجستية تتعلق بوباء كورونا، وذلك بناءً على طلب كاف.

وكان من المقرر بشكل مبدئي إجراء قرعة أمم إفريقيا يوم 25 يونيو 2021، إلا أنه تقرر تأجيلها على أن يتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب، وفقا لبيان كاف.

وأضاف كاف في بيانه: "نواصل العمل مع شركائنا وحكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية بهدف جعل كأس الأمم الإفريقية 2021 حدثًا ناجحًا واحتفالًا كبيرًا بكرة القدم الإفريقية".

وكانت بطولة أمم إفريقيا قد تأجلت في وقت سابق بسبب تداعيات فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف كرة القدم حول العالم خلال العام الماضي.

وستقام نهائيات البطولة خلال الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022.

يُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الأول في مجموعته وجمع 12 نقطة وصعد معه الفريق العربي الشقيق جزر القمر عن نفس المجموعة.