لاعب برازيلي يعادل رقم كهربا مع اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

عادل البرازيلي رومارينيو، مهاجم فريق اتحاد جدة، رقم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي والفريق السعودي السابق من حيث عدد الأهداف المسجلة في الفريق خلال الموسم.

وسبق ودافع كهربا عن ألوان قميص الاتحاد السعودي، خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى يونيو 2018 عندما انتقال معارا من الزمالك.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية"، إن اللاعب البرازيلي سجل بمفرده ما يزيد على 35 % من أهداف الفريق خلال الموسم المنقضي ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل رومارينيو 16 هدفا من أصل 45 أحرزها الاتحاد في مبارياته الـ 30 في الدوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رومارينيو تجاوز حصيلة أهدافه التي سجلها في الدوري موسم 2019ـ2020، بفارق هدف واحد، ليعادل رقم المصري محمود كهربا في نسخة 2016ـ2017.

وأوضحت "الرياضية"، أنه طيلة المواسم الخمس الأخيرة لم يسجل لاعب اتحادي أكثر من الأهداف التي سجلها كهربا وقت أن كان بين صفوف الفريق السعودي.

جدير بالذكر أن كهربا سجل 16 هدفا خلال 20 مباراة خاضها مع اتحاد جدة في موسمه الأول مع الفريق ببطولة الدوري، بينما سجل 4 أهداف فقط (خلال 24 مباراة) في الموسم الثاني قبل عودته للزمالك.