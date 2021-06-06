قصة هدف.. محمد زيدان يسجل هدفا صاروخيا في مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - لكل هدف قصة ووراء كل هزة للشباك كواليس لا يتذكرها الكثيرون ولا يعرف إلا من عاشوها أو من هم ساهموا فيها، لذا وجب علينا تسليط الضوء لحديث عن قصة هدف ما، وما صاحبه من ذكريات.

قصة اليوم عن هدف محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، الصاروخى فى مرمى المنتخب الكاميرونى، فى أولى مواجهات بطولة الأمم الأفريقية غانا 2008 التى توج بها منتخب مصر.

انتهى اللقاء لصالح مصر بنتيحة 4 / 2 بهدفين لحسنى عبد ربه ومثلهما لمحمد زيدان، الذى احتفل بحذائه بعد إحراز الهدف الثانى فى اللقاء.

وشهدت هذه البطولة تألقا ملحوظا للمنتخب المصرى الذى احتفظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى قبل أن يحصد أيضا لقب أنجولا 2010.