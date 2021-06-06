شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه "دلفي" وديا.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي، أحد أندية الدرجة الثالثة، غدًا الإثنين، في ضوء استعدادات زعيم الثغر لمواجهة المقاصة منتصف الشهر الجاري.

وتعتبر ودية دلفى، ثان مباريات الاتحاد السكندري الودية، بعد مباراة كفر الدوار التي خاضها الفريق السكندري أمس السبت، استعدادًا لاستئناف الدورى بعد فترة توقف دامت لثلاثة أسابيع.

واتفق العميد مع لاعبيه على فتح صفحة جديدة في فترة التوقف، واستغلال النشوة التي يعيشها النادي بعد الفوز الذي حققه زعيم الثغر على اسوان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء للقلعة الخضراء.

وكان حسام حسن قد عاش فترة صعبة قبل مباراة اسوان الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق، وغياب الانتصارات عن النادي السكندري، في 7 مباريات متتالية، لكن العودة للإسكندرية بنقاط مباراة اسوان دفعت العميد لفتح صفحة جديدة.

ويحاول حسام حسن استغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق، خاصة الارتباط الدفاعي والفرص الضائعة وهما العاملان اللذان يشغلان فكر العميد في الفترة الأخيرة.