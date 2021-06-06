شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يرافق بعثة الأهلي إلى تونس استعدادًا للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر في رحلة السفر إلى تونس والتي ستكون أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 من الشهر نفسه في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم غموض موقف اللاعب من اللحاق بالمباراة من عدمه.

وينوي الجهاز الفني للأهلي اصطحاب أفشة في رحلة السفر إلى تونس لاستكمال برنامجه التأهيلي في تونس، على أمل أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه ضد الترجي بموقعة رادس، في ظل حاجة الجهاز الفني لجهود أفشة في هذه المباراة التي يعول الجهاز الفني عليها في تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب بالقاهرة.

وسيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني لفريق الأهلي بعد استجابة كاحل محمد مجدي أفشة للعلاج، وسيره بشكل جيد في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة جزء في الرباط الداخلي للكاحل، حيث يتدرب أفشة في الجيم بشكل أفضل وباتت فرص لحاقه بمباراة فريقه ضد الترجي التونسي قائمة بشكل كبير.