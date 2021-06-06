شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد نهاية الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد محمود لاعب وسط الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بدءًا من الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 6 أيام بدءًا من السبت حتى الأربعاء، والتي أقرها الجهاز الفني من أجل منح اللاعبين فرصة للراحة والتقاط الأنفاس بعد المعاناة من ضغط المباريات طوال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن ينتظم محمد محمود في تدريبات الأهلي الجماعية تدريجيًا بسبب طول فترة ابتعاده عن الملاعب، على أن يكون اللاعب جاهزًا بشكل كبير للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل بعد العودة من تونس عقب مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد محمد محمود من المواهب الكروية المميزة في الكرة المصرية، وأحد نجوم منتخب مصر الأول والأولمبي، ولكن كثرة الإصابات حرمته من التواجد رفقة الفراعنة الكبار والصغار، قبل أن يتعافى من الإصابة ليعيد تقديم نفسه للجماهير الحمراء التي تنتظر منه الكثير في الفترة القادمة.