شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تستفسر من كارتيرون عن بدلاء فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستفسر لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، عن البدلاء الذين حددهم لتدخل الإدارة فى مفاوضات معهم لتعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، خاصة بعدما أشارت تقارير تونسية إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادى الريان القطرى.

وترغب إدارة الزمالك فى تحديد العناصر التى يرغب كارتيرون فى التعاقد معها، خاصة فى منطقة منتصف الملعب لتعويض رحيل ساسى، من أجل الدخول فى مفاوضات مبكرة مع اللاعبين وأنديتهم والعمل على حسم تلك الصفقات سريعًَا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى ساسى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

وينتظر مسئولو الزمالك وفاء فرجانى ساسى بوعده، بالعودة إلى القاهرة فور انتهاء معسكر منتخب تونس، المقام حاليًا خلال فترة الأجندة الدولية من 29 مايو حتى 15 يونيو، بعدما تأهل نسور قرطاج لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التى تقام بالكاميرون، لاستكمال الموسم مع الفريق أو نفى تلك التقارير والدخول فى مفاوضات حول تجديد تعاقده.

من جهته كشف حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفنى، الحديث الذى دار بين المدرب واللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، حول مصير فرجانى ساسى. وقال فتوح خلال تصريحاته، إن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بأنه يكنّ كل التقدير والاحترام لفرجانى ساسى، إلا أن الزمالك لن يقف على لاعب، ومنحهم كافة الحرية فى التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده.