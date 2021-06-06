شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تستفسر من كارتيرون عن بدلاء فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستفسر لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، عن البدلاء الذين حددهم لتدخل الإدارة فى مفاوضات معهم لتعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، خاصة بعدما أشارت تقارير تونسية إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادى الريان القطرى.
وترغب إدارة الزمالك فى تحديد العناصر التى يرغب كارتيرون فى التعاقد معها، خاصة فى منطقة منتصف الملعب لتعويض رحيل ساسى، من أجل الدخول فى مفاوضات مبكرة مع اللاعبين وأنديتهم والعمل على حسم تلك الصفقات سريعًَا.
وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى ساسى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.
وأضاف وكيل كاريترون أن المدرب وعد إدارة الزمالك بأنه فى حال عدم تجديد تعاقد فرجانى ساسى فإنه سيوفر اللاعب البديل لتعويض رحيله، مؤكدًا أن البديل سيكون أفضل فى المستوى من ساسى.