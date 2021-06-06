موعد مباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة (الجولة التاسعة)

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، والمقرر لها على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الخامسة.

يحين موعد مباراة عمان وقطر يوم الاثنين 7 يونيو 2021، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مواجهة المنتخب العماني مع شقيقه القطري على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس، كما تنقل على بين سبورتس كونيكت.

وتأجل لقاء عمان وقطر أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان مقررًا له يوم 4 يونيو 2020، إلى أن جاءت فكرة استئناف ثلاث جولات متتالية من التصفيات على هيئة دورة مجمعة في قطر.

وسيخوض منتخب سلطنة عمان ثلاث مباريات في التصفيات المزدوجة على الأراضي القطرية، الأولى أمام قطر يوم 7 يونيو، والثانية يوم 11 يونيو ضد أفغانستان، ثم سيختتم الفريق رحلته بلقاء بنجلادش يوم 15 من نفس الشهر.

وسيواصل منتخب عمان نشاطه الدولي حين يلاقي منتخب الصومال يوم 20 يونيو ضمن التصفيات التأهيلية إلى بطولة كأس العرب فيفا، والمقرر إقامته نهاية العام الجاري في قطر (المزيد عن كأس العرب للمنتخبات).

وتتصدر قطر المجموعة الخامسة برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن منتخب عمان الثاني، ويأتي بعد ذلك منتخب أفغانستان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

تاريخ مواجهات عمان وقطر

استطاع منتخب قطر الفوز على سلطنة عمان في 19 مباراة بجميع المنافسات بما في ذلك المباريات الودية، وانتصرت عمان في 4 مناسبات فقط، وغلب التعادل على 9 مواجهات.

إلتقى المنتخبان العماني والقطري لأول مرة في كأس الخليج العربي، النسخة الثالثة في الكويت، مارس 1974، وانتصرت قطر برباعية نظيفة سجلها عبد الخالق سعد وصلاح دفع الله وعنبر بشير وعبد الأمير زين.

وانتهت ثاني مواجهة في تاريخ الفريقين خلال نسخة خليجي 4 عام 1976، بفوز منتخب قطر بنتيجة 1/4، وأحرز وقتها منصور مفتاح ثنائية، وتكفل سليمان الماس وأحمد عمر فستق بتسجيل الهدفين الآخرين للعنابي.

وتابع منتخب قطر تفوقه الكبير على عمان بأربع انتصارات متتالية في خليجي 5 و6 و7 و8، وفي خليجي 9 الذي استضافته السعودية عام 1988 توقف التفوق القطري بشكل مؤقت فقط، عندما فازت عمان بهدفين سجلهما يونس أمان وغلام خميس مقابل هدف منصور مفتاح.

وفي يناير 1989 ضمن تصفيات كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا، انتهى اللقاء الأول بين عمان وقطر بالتعادل السلبي، وفي لقاء الإياب لحساب نفس التصفيات فازت قطر بثلاثة أهداف دون رد.

وتكرر السيناريو ذاته في تصفيات كأس العالم 2002 معًا، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل 0/0، وفازت قطر في اللقاء الثاني 3/0.

وواصل منتخب قطر (العنابي) تفوقه على منتخب عمان بهزيمته في يناير 2002 بهدفين مقابل هدف في بطولة كأس الخليج العربي.

وانتهى نهائي كأس الخليج العربي رقم 17، الذي أقيم في قطر بديسمبر 2004، بفوز المنتخب القطري بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/5 بعد التعادل الإيجابي 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي.

وانتقم منتخب عمان من تلك الهزيمة في نصف نهائي خليجي 19 في عمان خلال شهر يناير 2009، بفضل هدف سجله الأسطورة عماد الحوسني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، وقبل تلك المباراة انتهت مباراتين وديتين بين قطر وعمان بالتعادل الإيجابي 1/1 في عام 2007.

وفي نصف نهائي خليجي 22 بالسعودية عام 2014، رد منتخب قطر اعتباره من الأحمر العماني بهزيمته بنتيجة 1/3، وسجل حسن الهيدوس وعلي أسد الله قمبر، وتكفل رائد إبراهيم بتسجيل هدف عمان.

وخلال الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 فاز المنتخب القطري بهدفين لهدف على عمان، وأقيمت المباراة على ستاد الجنوب يوم 15 أكتوبر 2019.