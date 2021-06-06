بوركينا فاسو تخسر بهدف قاتل أمام كوت دي فوار في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

قلب منتخب كوت دي فوار بفضل عماد ديالو، تأخره بهدف أمام ضيفه “بوركينا فاسو” إلى فوز مثير بهدفين في الدقيقة الأخيرة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس السبت على الملعب الأولمبي إبيمبي بالعاصمة الإفوارية أبيدجان، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بالهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة أرضية متقنة من اللاعب “لاسينا تراوري” الذي انفرد بحارس مرمى كوت دي فوار بفضل تمريرة أرضية قاتلة ضربت العمق الدفاعي أرسلها مدافع باير ليفركوزن الألماني “إدموند تابسوبا”.

ورغم خروج حارس المرمى باندفاع كبير، إلا أن لاسينا تراوري رفض المراوغة أو الاستعراض، وقرر التسديد مباشرة على أقصى الزاوية اليسرى ليستغل تسرع الحارس في الخروج.

وفي الوقت الذي كان منتخب بوركينا فاسو متقدمًا في النتيجة على الأراضي العاجية، تلقى الجمهور البوركينابي خبرًا صادمًا بسقوط 100 شخص في هجوم مسلح على قرية شمال البلاد، حسب ما أفاد الرئيس روش كابوري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي “لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي، لكن هجمات الإسلاميين شائعة في بوركينا فاسو، خصوصًا في المناطق القريبة من النيجر ومالي”.

هدف قاتل من عماد ديالو

مع مطع الشوط الثاني، تغيرت المباراة رأسًا على عقب، حيث تحسن مردود منتخب كوت دي فوار كثيرًا، وسيطر بالطول والعرض، ليُترجم تلك الهيمنة لهدف التعديل في الدقيقة 73 عن طريق “إبراهيم سنغاري”.

وتابع سنغاري عرضية من ركلة ركنية لمسها بالرأس مهاجم نادي سيفاسبور التركي “ماكس جراديل”، ليضعها بلمسة واحدة في المرمى.

وقبل نهاية المباراة بثوان معدودة، تحصل منتخب كوت دي فوار على ركلة حرة مباشرة من على خط الـ 18 تكفل بتنفيذها موهبة مانشستر يونايتد الصاعدة “عماد ديالو” الذي شارك كبديل في الدقيقة 63 بدلاً من مهاجم ريال مايوركا لاجو جونيور.

ووضع عماد ديالو الكرة بحنكة اللاعبين الكبار بباطن القدم مقوسة على أقصى يمين حارس مرمى بوركينا فاسو في الدقيقة 97، ليعلن فوز ساحل العاج بالمباراة الودية التحضيرية لافتتاح تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا قبل نهاية هذا الصيف.

وكان عماد ديالو الذي لم يكمل بعد عامه الـ 19، انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي قادمًا من أتالانتا الإيطالي في الميركاتو الشتوي 2021 بحوالي 38 مليون يورو.

ويُعد الهدف الذي سجله عماد ديالو أمام بوركينا فاسو هو الأول له على الصعيد الدولي بعدما شارك لمدة 28 دقيقة فقط منذ حصوله على أول استدعاء للتواجد في معسكر كوت دي فوار في فترة التوقف الدولية الماضية في نهاية شهر مارس 2021.

فيديو هدف عماد ديالو