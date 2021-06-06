شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يتدرب في الماء للحاق بمباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد مجدي قفشة، لاعب المنتخب الوطني الأول والأهلي، يسابق الزمن خلال الفترة الحالية للحاق بلقاء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، للاعب الأهلي أثناء خضوعه لتدريبات في الماء، تنفيذا للبرنامج العلاجي الذي وضع له عقب إصابته خلال لقاء نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي الذي حصده المارد الأحمر للمرة السابعة في تاريخه قبل نهاية الشهر الماضي.

وقال عبدالرحمن إسماعيل وكيل مجدي قفشة، إن لاعب النادي الأهلي يخضع لبرنامج يومي على فترتين تنفيذا للخطة العلاجية التأهيلية له حتى يتمكن «قفشة» من اللحاق بلقاء الترجي التونسي خلال الشهر الجاري ضمن جولة الذهاب لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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كان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ ‏جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من الأربعاء الماضي.

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر الثلاثاء، على ‏ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏ واستعان أفشة بعكازين خلال وجوده أمس في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها ‏خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي. ‏

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، وسيغيب عن ‏التدريبات لمدة أسبوعين.‏