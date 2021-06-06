شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه تحذيرات للاعبين أثناء مدة الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تحذيرات للاعبين خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر، وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط كثيرًا مع المواطنين، خشية من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا وافتقاد جهوده في رحلة السفر إلى تونس.
ويخطط مسئولو النادي الأهلي لتطعيم لاعبي الفريق الأحمر بلقاح كورونا، حيث يتواصل مسئولي القلعة الحمراء مع مسئولي وزارة الصحة لمنح لاعبي الأهلي اللقاح اللحاق الخاص بالفيروس اللعين خلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين قبل استئناف التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري.
وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين فى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية كلام عار تماماً من الصحة، ولم يتم التطرق لمثل هذه الأمور، سواء من قريب أو بعيد، وأن الحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لآوانه ولن يتم إلا فى نهاية الموسم كعادة الأهلي.
وأوضح توفيق، أنه ليس من المنطقى والموسم لا يزال ممتدا لشهور قادمة أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فنى فى المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفنى بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف رئيس النادي.