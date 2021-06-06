شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه تحذيرات للاعبين أثناء مدة الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تحذيرات للاعبين خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر، وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط كثيرًا مع المواطنين، خشية من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا وافتقاد جهوده في رحلة السفر إلى تونس.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لتطعيم لاعبي الفريق الأحمر بلقاح كورونا، حيث يتواصل مسئولي القلعة الحمراء مع مسئولي وزارة الصحة لمنح لاعبي الأهلي اللقاح اللحاق الخاص بالفيروس اللعين خلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين قبل استئناف التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري.

وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين فى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية كلام عار تماماً من الصحة، ولم يتم التطرق لمثل هذه الأمور، سواء من قريب أو بعيد، وأن الحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لآوانه ولن يتم إلا فى نهاية الموسم كعادة الأهلي.

وأوضح توفيق، أنه ليس من المنطقى والموسم لا يزال ممتدا لشهور قادمة أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فنى فى المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفنى بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف رئيس النادي.