شكرا لقرائتكم خبر عن بنصف مليار جنيه و88 مليونا.. محمد صلاح في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، استطاع أن يضع نفسه بين عملاقة أوروبا سواء في الميركاتو الصيفي الجاري الذي أشلعه بعدما دخل باريس سان جيرمان بقوة في سباق ضم النجم المصري خلال هذا الصيف الساخن.

ولكن محمد صلاح، أصبح متواجدا أيضا بقوة داخل قائمة الكبار الأعلى دخلا في العالم، حيث احتل النجم المصري المرتبة 36 بواقع 37.5 مليون دولار، بما يساوي مصريا تقريبا نصف مليار و88 مليون جنيه، وفقا لتقرير موقع «فوربس»، الذي نشر بعنوان، أرباح الرياضين الأعلى أجرا في العالم.

وأكد التقرير الأمريكي، أن محمد صلاح النجم المصري العالمي، يحصل على 22.5 مليون دولار، راتبا من ناديه الإنجليزي، فضلا عن حصوله على 15 مليون دولارمن 3 شركات رعاة. وأشار التقرير أن محمد صلاح استطاع أن يحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك كلما سجل أهدافا في المباريات التي يخوضها اللاعب مع فريقه.

هذا العام 2021، يتصدر مقاتل الفنون القتالية المختلطة كونور مكجريجور القائمة بإجمالي أرباح قدرها 180 مليون دولار، متجاوزًا أسطوري كرة القدم ليونيل ميسي (رقم 2) وكريستيانو رونالدو (رقم 3) اللذين كانا يتصدران المخططات باستمرار في السنوات القليلة الماضية 18 مايو 2021.

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