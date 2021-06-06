شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة فرجاني ساسي وموعد عودته للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، خلال ودية نسور قرطاج أمام الكونغو الديمقراطية، أمس السبت.

وقال الشملي في تصريحات متلفزة مساء أمس، إن إصابة فرجاني ساسي في العضلة الأمامية واللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات خلال 48 ساعة، حتى يستكمل المباريات مع منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكان فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك المصري غادر، مساء السبت، مباراة منتخب تونس ضد الكونغو الديمقراطية متأثرا بالإصابة.

وحل منتخب الكونغو الديمقراطية ضيفا على تونس، بملعب رادس، في تجربة ودية دولية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم.

واشتكى ساسي من آلام في العضلة الأمامية، وخضع للعلاج بوضع الثلج على قدمه، ولكن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير، فضل إراحته واستبداله في الدقيقة قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، على أن يخضع اللاعب التونسي للأشعة صباح اليوم لتحديد مدة غيابه عن الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وخاض منتخب الكونغو الديمقراطية أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي سبق له تدريب منتخب مصر والصعود به إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وتقدم منتخب تونس بهدف سجله نعيم سليتي في الدقيقة (45) من عمر المباراة. ويدور جدل واسع حول مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك، مع اقتراب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي، وأنباء توقيعه للريان القطري.