شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين رضا عبدالعال وشادي محمد على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت مشادة كلامية بين نجمي الأهلي والزمالك السابقين، رضا عبدالعادل وشادي محمد، خلال مداخلة الأخير لمكالمة هاتفية لإحدى البرامج المستضيفة الأول.

ودار الحديث بين الطرفين في البداية بشكل هادئ ومتزن، قبل أن تشتعل المكالمة الصوتية التي ربطت الطرفين، رضا عبدالعال، أحد الضيوف في الأستديو، وشادي محمد، متحدثا تلفيونيا.

وكان رضا عبدالعال طلب من شادي محمد ألا يتحدث عن تاريخ وإنجازات الأهلي بشكل كبير خلال برنامج حيادي من وجهة نظر «عبدالعال»، وهو ما رفضه الأخير، وقال: «أنت متقلويش أقول أيه ومقولش أيه.. أنت مش صاحب قرار».

وزاد المشهد اشتعالا بين الطرفين، بعد ما قال رضا عبدالعال لنجم الأهلي الأسبق: «أنت بتطبل للأهلي.. وليه مش شغال في الأهلي». ويرد شادي محمد: «أنت مالك».