شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يرفض مناقشة عروض بيع لاعبيه بسبب موقف الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادي وادي دجلة مناقشة عروض بيع لاعبي الفريق لأندية الدوري الممتاز بسبب الموقف المتأزم للفريق بعد دخوله في منطقة الصراع على الهبوط هذا الموسم.

وقال مصدر بنادي وادي دجلة لـ"الخليج 365"، إن عددا كبيرا من اللاعبين الصاعدين تلقوا عروضا من فرق كبيرة في الدوري، لكن الإدارة رفضت مناقشتها حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم في الفترة الحساسة التي يعيشها دجلة هذا الموسم".

وأضاف المصدر: "مش من مصلحتنا دلوقتي الحديث عن عروض ورحيل اللاعبين، نلعب على هدف واحد وهو البقاء في الدوري، ونأمل أن يكون اللاعبون على قدر الثقة في الفترة المقبلة".

ويرتبط لاعبي دجلة بعقود طويلة مع النادي، واللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم هو صلاح أمين مهاجم الفريق.

واطمأن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على جاهزية مدافع الفريق محمود مرعى لمباراة الجونة المقرر لها 22 من يونيو الجاري في الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطالب جمال من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز اللاعب بعدما غاب في الفترة الماضية بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية التي لحقت به، على أن يكون اللاعب جاهزا للتدريبات الجماعية قبل استئناف الدوري.

ويمثل مرعي إضافة قوية للفريق في خط الدفاع، كما كان أحد الركائز الأساسية للمنتخب الأولمبي مع شوقي غريب، لكن اضطر الأخير لاستبعاده من المعسكر الحالي استعدادا لوديتي جنوب أفريقيا بسبب عدم الجاهزية.