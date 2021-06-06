شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه المقاولون العرب وديًا استعدادًا للطلائع.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربى ثانى مبارياته الودية حيث يلاقى نظيره المقاولون العرب على ملعبه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو الجارى على استاد السلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وافتتح الإنتاج الحربى ودياته بمواجهة أتش أف سى أمس السبت ثم يختتم ودياته بمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل.

يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

تعادل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربى فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء فى الدقيقة 64.

ويحرص أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على تخصيص حصص هجومية فى التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية للمهاجمين خلال فترة توقف الدوري ، ويعانى كشرى من غياب المهاجم الهداف فى صفوف الانتاج الحربي حيث اكتفى الفريق بتسجيل 18 هدفاً فى 23 مباراة بالدوري .