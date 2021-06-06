شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يدخل معسكر القاهرة اليوم استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب اليد فى معسكر مغلق، اليوم الأحد، بالمركز الأوليمبى بالقاهرة، والذى كان من المقرر أن ينطلق أمس، إلا أنه سينطلق اليوم من أجل حصول المنتخب على الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا.

وحصل المنتخب على راحة عقب انتهاء معسكر الغردقة فى نهاية مايو، ومن المقرر أن يغادر منتخب اليد إلى إسبانيا يوم 27 يونيو القادم؛ للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب إسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا؛ للدخول فى معسكر تدريبى وخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021، واستكمال المعسكر فى فرنسا إلى يوم 8 يوليو 2021، على أن يتوجه المنتخب إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021؛ لخوض دورة ثلاثية تضم ألمانيا ومصر والبرازيل.

وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى إلى القاهرة يوم 12 يوليو، تمهيدا للسفر إلى اليابان.

ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.