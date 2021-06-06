شكرا لقرائتكم خبر عن "قياس الوزن" ينتظر نجوم الإسماعيلى يوميا بفرمان من إيهاب جلال استعدادا للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى خضوع لاعبيه لقياس وزن فى التدريبات يوميًا مع توقيع عقوبة على أى لاعب يثبت زيادة وزنه خلال فترة توقف الدوري للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.

طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من الجهاز الطبى لفريقه تقرير شامل عن حالة المصابين بالفريق وعلى رأسهم الثنائى عبد الرحمن مجدى وحسين السيد مارسيلو لاعبا الفريق ومدى جاهزيتهم للمباريات المقبلة، ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفًا من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.