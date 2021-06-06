جدول مواعيد مباريات اليوم الاحد 6 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تقام ضمن مباريات اليوم الاحد 6 يونيو 2021 عشر لقاءات ودية هامة في تحضيرات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) واستعدادات انطلاق تصفيات كأس العالم 2022، بالاضافة إلى نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا بين ألمانيا والبرتغال.

ويحين موعد مباراة ألمانيا والبرتغال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ستوزيك بمدينة ليوبلينا السلوفينية.

وسيُنقل هذا اللقاء المرتقب بين أحد أكبر القوى الكروية في أوروبا خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، عبر قناة بين سبورت HD1 ، بالاضافة إلى قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

في نفس توقيت بداية الشوط الثاني من مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب البرتغال تحت 21 عامًا، ستنطلق مباراة هامة بالنسبة للجمهور العربي لحامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019 “منتخب الجزائر” وضيفه المنتخب المالي، في لقاء ودي على ملعب مصطفى تشاكر، ستنقله القناة الجزائرية الثالثة الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات، بدءًا من الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش.

مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ألمانيا والبرتغال – نهائي كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عامًا – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 وقناة سكاي سبورتس البريطانية.

الهندوراس وكوستاريكا – المركز الثالث في دوري أمم الكونكاكاف – الساعة 22:30 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

النمسا وسلوفاكيا – ودية – الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بين سبورت 2 وقناة ORF 1 النمساوية.

انجلترا ورومانيا – ودية – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بين سبورت 1 بريميم وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

الدنمارك والبوسنة والهرسك – ودية – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 3 بريميم وقناة كانال 5 الدنماركية.

هولندا وجورجيا – ودية – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية 2 بريميم وقناة Cosmote sport 8 HD.

لوكسمبورج وأسكتلندا – ودية – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي ان سبورت القطرية 1 وقناة سكاي سبورتس البريطانية.

النرويج واليونان – ودية – الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي ان سبورت 4 وقناة تي في 2 سبورت النرويجية.

بلجيكا وكرواتيا – ودية – الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميم 1 وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

الجزائر ومالي – ودية – الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة الجزائر الثالثة على النايل سات.

ليجانيس ورايو فاييكانو – نصف نهائي تصفيات الصعود إلى الدوري الاسباني – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة بي إن سبورتس HD1 وقناة سيتانتا سبورتس 1 البريطانية.

الهلال والأهلي بنغازي – الجولة 12 من الدوري الليبي – المجموعة الأولى – الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش.

بلدية المحلة وحرس الحدود – الجولة 26 من الدوري المصري الدرجة الثانية – المجموعة الثالثة – الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على قناة النيل للرياضة المصرية على النايل سات.

الاتحاد البيضاوي والكوكب المراكشي – الجولة 25 من الدوري المغربي الدرجة الثانية – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، تنقل على القناة الرياضية المغربية.