طبيب منتخب تونس سهيل الشملي يُوضح طبيعة إصابة فرجاني ساسي

أوضح طبيب منتخب تونس سهيل الشملي طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط نادي الزمالك “فرجاني ساسي” خلال مشاركته مع نسور قرطاج في لقاء ودي أمام منتخب الكونجو الديمقراطية ليلة أمس السبت.

وقال سهيل شملي لبرنامج الدرجة الثالثة على قناة أون تايم سبورت، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الأحد، إن لاعب وسط الزمالك “فرجاني ساسي” قد تعرض لإصابة طفيفة في العضلة الأمامية، لكنها لن تبعده عن الملاعب لأكثر من يومين بالتالي سيكون على أهبة الاستعداد للمباراة الودية القادمة ضد الجزائر.

وأضاف سهيل شملي “إصابة فرجاني ساسي كانت في العضلة الأمامية واللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعد 48 ساعة فقط”.

موعد مباراة تونس والجزائر

تستعد تونس لمواجهة حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019 “الجزائر” في مباراة ودية يوم الجمعة القادمة، الموافق 11 يونيو 2021، ويبدو أن ساسي سيكون جاهزًا لها بنسبة 90٪ إلا إذا تفاقمت إصابته خلال التدريبات التحضيرية للديربي المرتقب.

وحقق منتخب تونس الفوز على الكونغو الديمقراطية في ودية أمس السبت 1/صفر، ما سيساعدها على تحسين مركزها في تصنيف الفيفا.