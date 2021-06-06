من هو إبراهيما كوناتي..أول صفقات ليفربول في صيف 2021؟ (بروفايل)

كشف نادي ليفربول الانجليزي النقاب عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021، قبل 12 يومًا من انطلاق السوق بشكل رسمي، بإعلان تعاقده مع المدافع الفرنسي “إبراهيما كوناتي” يوم الجمعة 28 مايو، قادمًا من صفوف نادي ريد بول لايبزيج الألماني مقابل مبلغ فاق الـ 35 مليون جنيه إسترليني.

بدأ اهتمام ليفربول بشراء عقد إبراهيما كوناتي خلال شهر أبريل رغم عودة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى التدريبات بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي.

لكن عودة فان دايك، وقرب تعافي جويل ماتيب وجو جوميز من الاصابات، أمور لم تمنع يورجن كلوب عن مناقشة ضرورة ضم مدافع جديد مع إدارة ليفربول، بهدف ضبط منطقة قلب الدفاع التي عانى بسببها الفريق الأمرين على مدار الموسم بسبب الإصابات طويلة الأمد.

وتمكنت إدارة ليفربول من التوصل إلى إتفاق رسمي مع اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي على البنود الشخصية للتعاقد، قبل أن يتمم الريدز الصفقة بشكلٍ كامل من نادي “ريد بول لايبزيج” الألماني.

وكلفت صفقة انتقال إبراهيما كوناتي من لايبزيج إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021، مبلغ فاق الـ 35 مليون إسترليني، حوالي 40 مليون يورو، وهي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع وصيف البوندسليجا.

لماذا تعاقد ليفربول مع ابراهيما كوناتي؟

عانى ليفربول أغلب فترات الموسم المنقضي 2020/2021 من سيل إصابات لا يتوقف على مستوى الدفاع والوسط، ما استدعى في بعض الأوقات استعانة يورجن كلوب بلاعبي الوسط الدفاعي أمثال فابينيو وهندرسون في منطقة قلب الدفاع، وجيمس ميلنر على الطرفين، فكان من الطبيعي تعاقد ليفربول مع إبراهيم كوناتي هذا الصيف لانهاء تلك المعاناة.

واُعتبر غياب فان دايك عن ليفربول منذ شهر أكتوبر 2020 بسبب تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة في ديربي الميرسيسايد بعد تدخل قوي مع حارس إيفرتون “بيكفورد”، من ضمن أبرز الأسباب التي أبعدت الريدز عن المنافسة على كافة البطولات المحلية خلال موسم 2021/2020.

وعانى ليفربول بشدة على مستوى خط الوسط بسبب لعب فابينيو وهندرسون وجيمس ميلنر في مراكز غير مراكزهم ليتعرضوا كذلك لإصابات في توقيتات حساسة من الموسم، ليتم الاعتماد على الثنائي الشاب ريس ويليامز وناثانيل فيليبس.

وحاول كلوب ترميم الصفوف في الميركاتو الشتوي 2021، وذلك بضم مدافع شالكه الالماني “أوزان كاباك” بنظام الاعارة، على أمل سد الفجوة التي خلفها فان دايك بإصابته المؤلمة، بجانب ماتيب وجوميز، ورغم ذلك لم تنجح تلك الحلول التي كانت أشبه بـ المسكنات.

ومن المقرر عودة فيرجيل فان دايك للمشاركة في مباريات ليفربول من جديد في بداية الموسم المقبل 2022/2021، بعدما فضل اللاعب عدم المجازفة بنفسه بالمشاركة مع منتخب بلاده “هولندا” في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، التي ستنطلق مع انتصاف شهر يونيو الجاري.

إلا أن ذلك لم يمنع ليفربول من تجنب سيناريو الموسم الماضي، ليقوم بالتعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل، كأولى صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021، والخيار وقع على مدافع لايبزيج “إبراهيما كوناتي”.

من هو إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الجديد؟

إبراهيما كوناتي هو مدافع فرنسي ولد يوم 25 مايو 1999 في العاصمة الفرنسية باريس، ولعب في بداياته رفقة نادي اف سي باريس الذي يُنافس في الدرجات الدنيا بالبلاد.

وامتاز إبراهيما كوناتي في مركز قلب الدفاع مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، ويبدو أنه سيواصل مسيرته مع الديوك الفرنسية رغم أصوله التي تعود إلى دولة مالي.

انطلقت مسيرة كوناتي في الفئات العمرية لنادي اف سي باريس، ولعب هناك في الفترة بين 2009 – 2014 قبل الانتقال إلى الفريق الرديف لنادي سوشو.

وتم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي سوشو منتصف موسم 2016/2017، لترصده أعين نادي ريد بول لايبزيج الالماني، لينتقل إليه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي 2017.

شارك صفقة ليفربول الجديدة في 95 مباراة مع نادي لايبزيج ما بين الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وشكل ثنائية متجانسة للغاية مع مواطنه أوباميكانو المنتقل هو الآخر خلال الميركاتو الصيفي 2021 نحو العملاق البافاري بايرن ميونخ، ما جعل يورجن كلوب يختار ضمه لمجاورة فيرجل فان ديك في دفاعات الريدز.

ولعب كوناتي 12 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً، كما أنه لعب لجميع الفئات السنية للديكة الفرنسية، حيث تواجد مع منتخب تحت 16 عاماً و منتخب تحت 17 عاماً ومنتخب تحت 20 عاماً، ولا شك أن رؤيته مع منتخب ديدييه ديشان مسألة وقت لسى إلا.

ماذا قال كوناتي بعد الانتقال إلى ليفربول؟

عبر إبراهيما كوناتي عن سعادته البالغة بعد توقيع العقود مع البطل القياسي للإنجليز في المسابقات القارية ليفربول، معتبراً هذه الخطوة الأهم في مسيرته الكروية، حيث إلتحق بواحد من أبرز الأندية الأوروبية، مضيفًا: سعيد بالانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول.

وأكمل “إنها لحظة مثيرة حقًا بالنسبة لي ولعائلتي، وأنا أتطلع حقًا للقاء زملائي الجدد في ليفربول، والجهاز الفني وجميع الموظفين من أجل البدء في هذا الفصل الجديد من مسيرتي الكروية”.