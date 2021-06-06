شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الدوري هذا الموسم هو الأصعب.. والهاني سليمان يستحق منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس فريق سموحة، أن الدوري المصري هذا الموسم، هو أصعب دوري في تاريخ الكرة المصري، موضحا أنه كان يتمنى خوض المباريات في التوقف الجاري، حيث لا يرى أي تأثير لغيابات المنتخب الأولمبي على الفرق.

وأضاف ناجي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الهاني سليمان يستحق منتخب مصر، ليس من باب رفع معنوياته، لكن لأنه حارس موهوب ويملك قدرات كبيرة في هذا المركز".

وتمنى مدرب حراس مرمى فريق سموحة أن يتولى عصام الحضري تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول، قائلا: "انتقادي لعصام في فترة سابقة كان بسبب أنه يريد خوض تجربة التدريب بدون دراسة، لكن بعد الدراسة والتعلم والحصول على الدورات التدريبية اللازمة حرام ميكنش حارس بقيمته وتاريخه مدربا للمنتخب في فترة ما قادمة".

وثمّن ناجي الدور الذي يلعبه أحمد سامي مع لاعبي سموحة قائلا: "في البداية بعض الأصدقاء قالوا لي خليك في ضهر أحمد سامي، لكني وجدته شخصا بقدرات كبيرة لا يحتاج مساعدة أحد، وفي التدريبات لا يترك لي شيئا لأقوله".