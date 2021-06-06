شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام محمود متولى فى تدريبات الأهلي بعد إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن نتيجة أشعة السونار التى خضع لها محمود متولى، لاعب الفريق الأحمر، بعد إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الودية ضد مصر للتأمين جاءت مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وقال المصدر، إن إصابة محمود متولي عبارة عن شد بسيط فى العضلة الخلفية ولن تعيقه من المشاركة فى تدريبات الأهلى مع عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية بدءا من الخميس المقبل، أو حتى مع منحه راحة إضافية يومين أو ثلاثة عن زملائه لتصل فترة راحته لعشرة أيام.

وأضاف المصدر أن الشد الذى تعرض له محمود متولى جاء فى القدم الأخرى التى لم يجر بها جراحة الرباط الصليبي، وجاء الشد بسبب طول فترة غيابه عن الملاعب، ولكنه شد بسيط ولا يدعو للقلق.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى على الملعب الأولمبى برادس فى العاصمة التونسي، فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.