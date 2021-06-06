شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يهاجم طارق حامد.. ويرشح بديلًا للتونسي فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر رضا عبدالعال، نجم الزمالك الأسبق، أن طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، غير مؤثر مع النادي الأبيض.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية: «طارق حامد، غير مؤثر مع نادي الزمالك بدليل أن الفريق يخسر في وجوده، والفريق لا يتأثر في حال غيابه عن أي مباراة»، مؤكدًا :«طارق حامد، ليس لديه أي حلول هجومية داخل الملعب».

وأضاف: «طارق حامد لا يستحق الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم، هناك لاعبين أفضل منه على رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا»، موضحًا: «هناك لاعبين في الدوري المصري أفضل من طارق، على رأسهم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي، حيث يقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه».

وأشار: «الزمالك لن يتأثر برحيل التونسي فرجاني ساسي لم، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، فالأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لن تقف على رحيل أي لاعب مهما كان اسمه».

وأوضح: «فرجاني ساسي، فضل المقابل المادي عن الاستمرار في القلعة البيضاء»، مشيرًا: «محمد عبدالعاطي، لاعب خط وسط وادي دجلة، هو أفضل لاعب قادر على تعويض رحيل فرجاني، وأرشح النادي الأبيض للتعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».