«حكـيـم» بطـل كـأس الوثبـة في فـرنســا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض الجواد «حكيم» لإسطبلات الآصايل في فرنسا العائدة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة حنكته وفلسفته من خلال أداء تكتيكي، توج به جهوده للفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري كويتين» الذي أقيم في مضمار تولوز الفرنسي.

واجتذب السباق الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 2000 متر 16 خيلاً في سن ثلاث سنوات وجائزته 16 ألف يورو فقط ، واتسم السباق بالإثارة والتشويق في المراحل النهائية. وتفوق «حكيم» بإشراف المدرب فرانسوا روهات وقيادة الفارس فالنتين سيجوي،بفارق عنق عن «اميج دو كروات» لجاكو فرانسيس بوديت بإشراف أي ديلوفا وقيادة الفارسة ديفيلن سانتياجو.

من جهة أخرى، يستضيف مضمار جاكرسرو في مدينة مالمو في مملكة السويد، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة لمسافة 1730 متراً، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق بالتزامن مع سباق الديربي السويدي التحضيري.