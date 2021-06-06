قلق في صفوف المنتخب الهولندي بعد إصابة دي ليخت

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لاهاي: يسود القلق في أروقة المنتخب الهولندي قبل ستة ايام على انطلاق نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، بعد أن غادر قلب الدفاع ماتيس دي ليخت التمارين السبت في مدينة فارو البرتغالية بسبب آلام في المحالب، وفق ما أفادت وكالة الانباء الهولندية "ايه ان بي".

وغادر لاعب يوفنتوس الايطالي (21 عامًا) الحصة قبل نهايتها وهو يعرج ممسكًا بأعلى الفخذ على الجانب الأيسر.

وقال المدرب فرانك دي بور عشية المباراة الدولية الودية الاستعدادية الاخيرة ضد جورجيا الاحد في إنخيدي الهولندية "ماتيس يشكو من آلام في الحالب منذ الجمعة. سيخضع لفحوصات طبية لتقييم مدى إصابته".

وسيشكل غياب دي ليخت في حال انسحابه ضربة موجعة لمنتخب الطواحين الذي يعاني اصلا من غياب قائده قلب دفاع ليفربول الانكليزي فيرجل فان دايك.

ولا يزال دايلي بليند مدافع اياكس امستردام يتعافى من اصابة في الكاحل تعرض لها فيمارس الفائت منعته من خوض اي مباراة منذ حينها.

ويسبّب الخط الخلفي قلقًا لدي بور الذي استبعد حارسه الاول ياسبر سيليسن من التشكيلة للنهائيات القارية بسبب عدم قدرته على المشاركة في الاستعدادات لاصابته بفيروس كورونا.

ولم يقدّم الحارس الثاني تيم كرول اداءًا لافتًا في التعادل الودي امام اسكتلندا الاربعاء (2 2)، حيث قد يزج بالمخضرم مارتن ستيكلينبرغ في بداية البطولة.