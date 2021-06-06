دي بروين يخضع لعملية جراحية ويلتحق ببلجيكا الإثنين

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بروكسل: أكد المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيس السبت أن نجم "الشياطين الحمر" وفريق مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين خضع لـ"عملية جراحية صغيرة" في وجهه صباح اليوم و"سينضم إلى صفوفنا الاثنين".

وقال مارتينيس في مؤتمر صحافي عشية المباراة الدولية الودية أمام كرواتيا استعدادًا لنهائيات كأس أوروبا "قررنا أن كيفن دي بروين يحتاج أخيرًا إلى تدخل (جراحي) بسيط، وهو ما حدث اليوم. وسينضم إلى المنتخب يوم الاثنين".

ويعاني صانع الألعاب من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى إثر اصطدامه بمدافع تشلسي الدولي الألماني أنتونيو روديغر في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا السبت الماضي في بورتو.

وأضاف مارتينيس "كان ذلك ضروريًا على المدى الطويل. استنادًا إلى الصور الأولى، لم نعتقد أنه سيكون ضروريًا. لقد استغرقت (العملية الجراحية) عشرين دقيقة، كل شيء سار على ما يرام"، مشيرًا إلى أن دي بروين لن يكون متاحًا لخوض المباراة الأولى في كأس أوروبا في 12يونيو الحالي ضد روسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتابع أن هذه العملية الجراحية "لا تؤخر عودة كيفن. بل إنها قد تعجِّل بها لأنه لن يحتاج إلى قناع"، لكنه رفض تقديم أي توقع بشأن موعد عودته.

وستواجه بلجيكا منتخب كرواتيا، مساء الأحد في بروكسل في مباراة تحضيرية لكأس أوروبا المقررة في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو.

وأوضح مارتينيس أن بلجيكا ستخوض مباراة الغد في غياب دي بروين ولاعب الوسط أكسل فيتسل العائد لتوه الى التدريبات عقب تعافيه من تمزق في وتر أخيل تعرض له في يناير الماضي مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، فيما سيجلس نجم ريال مدريد الإسباني إدين هازار على دكة البدلاء على أن يتم إشراكه فيما بعد.