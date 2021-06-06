البرازيلي جيرسون ينضم إلى مرسيليا لخمسة أعوام

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ريو دي جانيرو: وقّع لاعب وسط فلامنغو جيرسون عقداً مدته خمس سنوات مع أولمبيك مرسيليا، خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم، غير أن التأكيد الرسمي لن يتم إلا في يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره موقع غلوبو سبورت البرازيلي السبت

وأكد الموقع الإخباري الرياضي، توقيع العقد في صربيا أمس الجمعة، حيث يخوض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع منتخب بلاده الأولمبي مباراة ودية السبت ضد الرأس الأخضر.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أيضًا أن الصفقة شبه منتهية، بعد مفاوضات شاقة استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف الموقع البرازيلي أنه يتعين على مرسيليا دفع 25 مليون يورو إلى فلامنغو، النادي الحالي لجيرسون والذي سيظل يلعب معه مباريات في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس قبل السفر إلى فرنسا "خلال النصف الأول من يوليو".

وبرز جيرسون في صفوف فلومينينسي، منافس فلامنغو في ولاية ريو دي جانيرو، فانتقل مبكرًا إلى أوروبا وتحديدًا في سن الثامنة عشرة في عام 2015 ليلعب مع روما الإيطالي الذي تعاقد معه مقابل 16 مليون يورو. لم ينجح في فرض نفسه أبدًا في إيطاليا وانتهى به الأمر بالعودة إلى وطنه في عام 2019، بعد فترة غير مقنعة على سبيل الإعارة مع فيورنتينا.