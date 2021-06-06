شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لن نقبل عروضا خارجية للجزيري إذا دفع الزمالك 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة والمشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن مصير سيف الجزيري، لاعب الفريق المعار للزمالك، قائلا: "الجزيري أعير للزمالك مقابل 8 ملايين جنيه تحصّل عليها المقاولون في وقتها، ولكن هناك بندا يسمح للزمالك بشراء اللاعب نهاية هذا الموسم، بعد دفع 12 مليون جنيه أخرى".

وكان سيف الدين الجزيري قد انتقل للزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفي الفترة الأخيرة حصل على الفرصة، وعبّر عن نفسه بشكل جيد.

وأضاف عادل فتحي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "حتى الآن لم نتحدث عن مصير اللاعب مع الزمالك، ولن يحدث أي مفاوضات مع القلعة البيضاء حول تفعيل التعاقد إلا بعد نهاية الدوري المصري".

وتابع عضو مجلس إدارة والمشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب: "الجزيري لم يتحصل على أي عروض خارجية، لكن العروض ستأتي له بسبب مستواه مؤخرا مع الزمالك ومنتخب تونس".

واختتم: "إذا دفع الزمالك 12 مليونا سيحصل على الجزيري حتى لو حصلنا على عروض مالية أكبر، فنحن نحترم التعاقدات، وهذا حق الزمالك وفقا للعقد المبرم بيننا".

وعن موعد الدفعة الأخيرة من الأهلي لسداد قيمة صفقة طاهر محمد طاهر: "هناك قسط متبق على الأهلي في الصفقة وموعد سداده يوم 15 يونيو الجاري، ولكن هناك بعض المتغيرات، مثل مشاركته في المباريات وتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات واللعب للمنتخب الأول والأولمبي".