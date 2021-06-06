شكرا لقرائتكم خبر عن أوسا: لو رجع بيا الزمن هنضم للأهلي.. الزمالك الأقرب لحصد الدوري وسيتأثر برحيل ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس نادي وادى دجلة، أن نادي الزمالك الأقرب هذا الموسم للتتويج بلقب الدوري، وسيتأثر كثيرا برحيل فرجاني ساسي.

وقال محمد عبد المنصف، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "من وجهة نظر جنش هو أفضل حراس في الزمالك وبعده محمد أبو جبل ثم محمد عواد، وكلهم إمكانياتهم رائعة، ولكن جنش يحتاج مدرب يعرف يطلع قدراته كلها في المباريات".

وأضاف حارس دجلة: "الزمالك الأقرب لتحقيق اللقب؛ لأن مستواه أقوى ولو مضيعش نقاط سهلة هياخد الدوري، وفرجاني ساسي هيأثر كتير مع الزمالك؛ لأنه ليس له بديل وله قدرات كبيرة".

وتابع: "لو أنا مسئول في الزمالك هجدد لـ شيكابالا زي ما يحب؛ لأنه موهوب وهترك له القرار لحد ما يقول خلاص، ووجوده مهم جدا في الفريق".

واستطرد: "الأهلى عرض عليا الانضمام 5 مرات ولو كنت رحت الأهلى كنت هكون حارس المنتخب الأول آخر 15 عاما لو أديت نصف المستوى ده، ولو رجع بيا الزمن كنت هنضم، والدليل الشناوى عمل تاريخ كبير ولعب كأس عالم وهيلعب أولمبياد كمان اللى هي أعلى حاجة، رغم أنى زملكاوي بس دا احتراف، وهشجع الأهلى في أفريقيا طالما الزمالك خرج".

واختتم: "أسعار اللاعبين مبالغ فيه في مصر، وأغلى لاعب لا يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه، وهو حاليا محمد مجدى أفشة؛ لأنه الأفضل بكل المقاييس".