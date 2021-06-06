شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: الزمالك يهتم بالأداء وينسى البطولات.. وشماعة التحكيم باطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن سياسة القلعة البيضاء بحاجة إلى تغيير حتى يتم تصحيح مسار الفريق، وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي": مشكلتنا في الزمالك أننا ننظر دائما للأداء الجميل وننسى البطولات، وهذه سياسة يجب أن نغيرها؛ لأن التاريخ يتذكر البطل فقط، وليس بالضرورة أن تلعب جيدا وتخسر، وفكر الجماهير يجب أن يتغير، يجب أن يقولوا في نهاية الموسم الزمالك بطل الدوري والكأس وأفريقيا، وحب الكرة الحلوة يجب أن يرتبط بالتتويج بالبطولات.

وأضاف: دائماً نرمي أحمالنا على التحكيم، بالتأكيد تعرضنا للظلم في مباريات ولكن ليس في كل المباريات، مثلاً في جيل محمد بركات ومتعب الأهلي كان أفضل من الزمالك، وفي آخر 20 سنة تُوجنا بـ3 بطولات دوري فقط، لا يمكن أن تكون تعرضت للظلم التحكيمي في كل البطولات الأخرى التي لم تحصدها، وتعليق الأخطاء على شماعة التحكيم يمنح اللاعبين مبررا للتقصير.

من جانبه قال أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق: ارتبطنا جدا بفرجاني ساسي في الفترة الأخيرة، لأننا لفترة طويلة افتقدنا اللاعب الذي يمتعنا، باستثناء شيكابالا، حتى جاء ساسي وتذكرنا الأمور الجميلة للاعبين كبار بالنادي.

وأضاف: عندما اتخذت قرار الاعتزال، قال لي المدرب أنت من أفضل اللاعبين، ولكني قلت له أنه في مركزي هناك لاعبون مميزون جدا، وجماهير الزمالك دائما ترتبط باللاعب الذي يجعلنا نحب كرة القدم.