شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: نحاول استثمار فترة التوقف في سيراميكا لتجهيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، أنه يحاول استثمار فترة التوقف لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومواصلة العروض القوية، لتحقيق مركز متقدم يتناسب مع طموحات إدارة سيراميكا، خاصة أنه تم توفير كل طلبات الفريق لتحقيق الهدف المنشود، خلال المشاركة الأولى في الدوري الممتاز.

واستقر السيد على خوض مباراة ودية أمام فريق البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأحد، ضمن استعدادات سيراميكا كليوباترا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة قوية أمام المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويسعى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، لتجهيز كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

ويلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 26 من مسابقة الدوري، يوم 15 يونيو الجاري، وهي المواجهة التي يأمل فيها الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة.