شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يتمسك بالأهلي ويرفض الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد، ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي، أن اللاعب يتمسك بالانتقال إلى النادي الأهلي رافضا إغراءات نادى بيراميدز المادية، مؤكدا أن رغبة اللاعب تتمثل فى ارتداء قميص النادى الأحمر الذى كان بمثابة حلم له منذ الصغر.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللاعب أبلغ مسئولى الزمالك الذين فتحوا التفاوض معه خلال الأيام الماضية برغبته فى الانتقال إلى النادى الأهلى، موضحا فى ذات الوقت احترامه الشديد للنادى الأبيض.

وانسحب نادى انبى من صفقة شراء كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار للنادى البترولي، من خلال إعلان عدم قدرته في تفعيل البند الذى يسمح له بشراء اللاعب مقابل سداد 15 مليون جنيه بانتهاء المدة المحددة له لشراء اللاعب.

وقال مصدر بإنبى، إن انسحاب النادى من الصفقة، نظرا لسياسة النادى القائمة على ترشيد النفقات وعدم سداد أي مبالغ كبيرة لشراء لاعبين من خارج النادي مع الاعتماد على تدعيم الفريق، من خلال قطاع الناشئين الذى يضم عددا من المواهب التي تحتاج للفرصة.

وأضاف المصدر أن اللاعب لديه رغبه في عدم الاستمرار بصفوف إنبي، نظرا لرغبته في الانتقال للاهلى في الموسم المقبل، في ظل المفاوضات القائمة بين إدارة الأهلى ونادي النجوم بشأن ضم اللاعب في الموسم المقبل؛ لتدعيم الجبهة اليمني للفريق الأحمر.

انسحاب إنبي من الصفقة سوف يجعل هناك سهولة لدي النادي الاهلى في مفاوضاته مع نادي النجوم لإتمام الصفقة وضم كريم فؤاد بشكل نهائي.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو إتمام صفقة كريم فؤاد، بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل، وكذلك الاتفاق معه على عدم توقيع عقود مع أى ناد آخر.

وتأتي رغبة الأهلي في ضم كريم فؤاد، في ظل تباين مستوى محمد هاني، ففي الوقت الذي يقدم فيه اللاعب عروضا قوية إلا أنه يكون خارج الخدمة في بعض المباريات، بالإضافة إلى كثرة إصاباته التى جعلته يغيب لفترات كبيرة.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، انتقل من فريق نجوم المستقبل بالدرجة الثانية مُعارًا لنادي إنبي، على أن تنتهي مدة الإعارة مع بداية شهر يوليو لسنة 2021.