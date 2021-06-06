شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكلف سامى قمصان بمتابعة نجوم الأهلى فى الإجازة خلال سفره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، سامى قمصان المدرب العام بالفريق بمتابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات الخفيفة خلال فترة غيابه، حيث غادر موسيمانى القاهرة خلال الساعات الماضية متجهًا لبلاده لقضاء إجازته على أن يعود الخميس المقبل لقيادة مران المارد الأحمر على ملعب التتش عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة بستة أيام، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

حزم بعض نجوم الأهلى حقائبهم وسافروا للمدن الساحلية لقضاء الإجازة التى حصلوا عليها مؤخرًا لالتقاط الأنفاس من ضغوط المباريات التى لاحقتهم فى الفترة الأخيرة وأبعدتهم عن أسرهم لذا كانت الشواطىء هى الوجهة الأولى لنجوم المارد الأحمر لإزالة الأعباء والاستعداد لبداية مرحلة صعبة ستكون مباراة الترجى التونسى بدوري الأبطال الأفريقى على رأسها.

وألزم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبى فريقه بأداء بعض التدريبات الخفيفة فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الإجازة التى حصلوا عليها على أن يتم متابعتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيما يحضر المصابين للنادى يومياً لمتابعة برامجهم التأهيلية ، ومنح موسيماني الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة .

وحرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على منح لاعبيه تعليمات صارمة خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها بمنع الاختلاط والتجمعات خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة بفيروس كورونا، كما شدد الجهاز الطبى على اللاعبين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وعدم خلعها والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، فى ظل احتياج الفريق لجهود كل اللاعبين فى الموقعة المرتقبة مع الترجى التونسى بدورى الأبطال الأفريقى، فى ذهاب نصف نهائى البطولة التى يحمل لقبها المارد الأحمر، وشدد جهاز الأهلى على اللاعبين خطورة الاستهانة بهذه التعليمات، مؤكداً أن مراقبة التزامهم ستكون مهمته فى هذه الفترة.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.