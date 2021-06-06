شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الدخان والألومنيوم وتعادل المنيا بالجولة 26 في دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت 8 مباريات، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة من المجموعة الأولى "الصعيد" بدوري الدرجة الثانية "الممتاز ب"، والتي شهدت ندية وإثارة مع اقتراب المسابقة من الانتهاء وقتال كل الأندية نحو المنافسة على الصعود لدوري الأضواء والشهرة أو الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتغلب فريق الشرقية للدخان على مركز شباب سمسطا بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما خطف الألومنيوم فوزا مهما على شبان قنا بهدف نظيف، وتعادل تليفونات بني سويف مع المنيا بهدفين لكل فريق.

وفاز فريق سوهاج على أسمنت أسيوط بهدف نظيف، كما تغلب بترول أسيوط على طهطا بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة فاز الإعلاميين على قنا، بينما حقق كيما أسوان الفوز على بني سويف بثنائية نظيفة وبنفس النتيجة تغلب الفيوم على ديروط.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرقية للدخان إلى 54 نقطة في المركز الأول والألومنيوم إلى النقطة 50 في المركز الثاني، والمنيا إلى النقطة 49 في المركز الثالث.