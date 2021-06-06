شكرا لقرائتكم خبر عن أوسا: قادر على منافسة الشناوي فى المنتخب فنيا.. ولو رجعت الزمالك هلعب أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس نادي وادى دجلة، أن جهاز المنتخب، بقيادة حسام البدري، لا يفكر في ضمي؛ بسبب عامل السن، بعيدا عن المستوى الفني.

وقال محمد عبد المنصف خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج" ملعب أون تايم": "الطموح ليس له حدود عندى ولسه بدري قوى على الاعتزال؛ لأنى مش ببص على السن، ولأنك طول ما أنت قادر على اللعب وتقديم الإضافة لازم تستمر".

وأضاف أوسا: "لا يزال أمامى وقت للاستمرار في اللعب والسن مجرد رقم، وأحلامى وطموحاتى بلا حدود، ولكن التوقيتات ظلمتنى في مسيرتي الكروية، خاصة في الزمالك، وقادر على النجاح في الزمالك لأن كل عناصر النجاح موجودة حاليا".

وتابع: "عصام الحضري كان مسيطرا على حراسة مرمى المنتخب في فترة تواجدى في الزمالك، ونجاحه ظلم جيل بأكمله من الحراس".

واستطرد: "محمد الشناوي الحارس رقم واحد في مصر، والنادي الأهلي يُنجح أي لاعب موهوب بتوفير مدرب أجنبي والنتائج والبطولات مع ارتفاع مستواك".

وأردف: "لو المنتخب ترك معيار السن ونظر في الأداء الفني فقط، فسأكون قادرا على منافسة محمد الشناوى على حراسة المنتخب، ولو رجعت الزمالك حاليا ألعب أساسى على حراس الزمالك فنيا رغم احترامى لهم، لأن الأرقام والكلين شيت والتصدى لركلات الجزاء لصالحى بمسافة".

واختتم: مشكلة الزمالك في التغيير المستمر في مركز حراسة المرمى، وحاليا محمد عواد هو الأول وسيكون حارس المنتخب الثانى، والهانى سليمان يجب أن يكون الحارس الثالث في المنتخب".