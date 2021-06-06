شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: أفشة لديه عروض أوروبية.. ويسابق الزمن للحاق بمباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، أن اللاعب يملك عروضا أوروبية، أبرزها من قطبي الدوري التركي فناربخشة وجالاتا سراي، موضحا أنه يملك عروضا أخرى أوروبية للاعب والأهلي على علم بها.

وقال وكيل أفشة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "دوري هو تسويق اللاعب، أفشة حاليا أفضل لاعب في مصر، ومن الطبيعي أن يكون على قائمة اهتمامات أندية كبرى، والأهلي معنا على نفس الخط، لكن النادي لم يصله أي عرض رسمي للاعب حتى الآن".

وأضاف: "أفشة يعشق الأهلي، والأهلى متمسك به لأبعد الحدود، والجماهير أيضا علاقتها باللاعب طيبة، لذلك فكرة رحيل أفشة عن النادي ليست سهلة تماما، لكنى أقوم بدوري تجاه أفشة".

واختتم: "من أحلام أفشة تمثيل المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو، لكن القرار يرجع لشوقي غريب المدير الفني للفراعنة، موضحا أن اللاعب هو الأفضل في مركزه حاليا في الكرة المصرية".

وعن إصابة أفشة كشف وكيله: "أفشة يتدرب مرتين للحاق بمباراة الترجي، لديه رغبة كبيرة في المشاركة بالمباراة، نظرا لأهميتها الكبيرة للجماهير، والنادي وبالتأكيد بما لديه من رغبة وإرادة سيكون حاضرا في اللقاء المرتقب".